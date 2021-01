342 vaksinedoser til Trondheim, Malvik og Melhus kan ha blitt utsatt for frost – berørte får ny dose

Hans Even fant en løsning på smitteproblemet: – Bestillingene renner inn

Saken oppdateres.

– Hvis vaksinen har vært utsatt for frost, kan vi ikke garantere at den virker, sier overlege Sara Viksmoen Watle ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Leveransen ankom 19. januar. Temperaturavviket under transport ble oppdaget av Transportfirmaet World Courier en snau uke senere.

Avviket skyldes en svikt i transportfirmaets rutiner da kjølekuben, hvor koronavaksinen oppbevares underveis, ikke ble gjort klar i henhold til prosedyren før transporten.

Får ny dose

– For å sikre optimal beskyttelse vil de dette gjelder få tilbud om en ny dose. Det er ikke farlig å ta en ekstra dose, men de det gjelder kan oppleve mer av de milde eller moderate og forbigående bivirkningene som følger med vaksinasjon, sier Watle.

World Courier har satt inn tiltak for å hindre at det samme skjer på nytt – blant annet ekstra opplæring og utvidet kontroll under klargjøring av kjølekuber.

FHI: Uheldig

– Det er uheldig det som har skjedd. Samtidig har vi tillit til at World Courier har gode kvalitetsrutiner som identifiserer og rapporterer om avvik. Vi har orientert de dette gjelder i Trondheim, Malvik og Melhus, og vil følge dem opp videre, sier Knut Jønsrud seksjonsleder ved FHI.

Han forklarer at kjølekubene er utstyrt med temperaturmåler, som leser av temperaturen med fast intervall under transporten, og display for avlesing.

Når vaksinen er levert, sendes temperaturmåleren rutinemessig inn til transportfirmaet, som leser av målingene og kontrollerer at transporttemperaturen har vært innenfor kravene.

