Mann koronasmittet via kontaktsmitte etter to dager

Saken oppdateres.

Hendelsen skjedde sist uke, da en person jobbet i et rom som ble pusset opp. Senere viste det seg at mannen var smittet av den sørafrikanske varianten av koronaviruset, skriver NRK.

To dager senere gikk en annen person inn i rommet og ble smittet.

– Vi vet at det har vært en del tilfeller med smitte via kontaktflater, men det er jo ikke den vanligste smitteformen, sier kommuneoverlege Tommy Aune Rehn i Levanger i Trøndelag.

Hva de har tatt på for å overføre smitten, er ikke kjent, men det er sannsynlig at det kan være et verktøy brukt i oppussingsarbeidet.

– Vi vet at den sørafrikanske varianten er mer smittsom. Men om den smitter mer via overflater, vet vi ikke, sier kommuneoverlegen.

Spesialist i allmennmedisin Ingard Løge sier denne type smitte tilhører sjeldenhetene.

– Det utgjør kanskje en promille av all smitte, sier Løge.

