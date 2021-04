Besøkte Orkla industrimuseum - testet positivt for covid-19

Tærer koronaen på livet med de nærmeste? Her er ekspertenes ni råd for å unngå dårlig stemning

Saken oppdateres.

Orkland kommune skriver på sine hjemmesider at Orkla industrimuseum fredag hadde besøk av en person som så har testet positivt for covid-19.

«Fredag 23. april har en person fra annen kommune som i etterkant har testet positiv for covid-19 vært på besøk ved Orkla industrimuseum på Løkken. Personen oppholder seg ikke i Orkland kommune.»

Kommunen opplyser videre at det er to personer som er satt i karantene på bakgrunn av dette.

«Har du vært på besøk inne på museet i tidsrommet kl. 11.00-13.00 fredag 23. april, så ønsker vi at du bestiller deg time for test og at du holder deg i ventekarantene inntil svar på prøve foreligger. Opplys ved bestilling av test på nett at det er i forbindelse med denne hendelsen.»

Kommunen ber også om at frem til testsvar foreligger, at eventuelle husstandsmedlemmer til de som har vært på museet i det aktuelle tidsrommet, praktiserer ventekarantene - holder seg hjemme og unngår unødvendig kontakt med andre.

Museet skal være åpent som vanlig, og Orkalnd kommune opplyser at det er trygt å besøke.