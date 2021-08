To personer testet positivt - hadde vært i Sverige

Kampflybasen skulle bli en suksesshistorie for Ørland. Nå refser ordføreren fra Høyre egen regjering

Saken oppdateres.

De to testene ble gjort etter dagsturer til Sverige. Det melder Trønder-Avisa.

På Lierne kommunes Facebook-sider tirsdag ettermiddag, presiserer kommunen at de to personene hadde oppholdt seg i Sverige i såpass kort tid at smitten ikke kom fra Sverige.

– De har blitt smittet før de var på tur i Sverige, opplyser kommunen.

En av personene er folkeregistrert i Lierne, den andre i en annen kommune. Nærkontakter fulgt opp av, opplyser Lierne kommune.

De to personene som testet positivt har vært på følgende steder:

Lierne Forbruksforening i Nordli, fredag 6. august cirka kl. 17.15

LiVERTEN Servicestasjon i Nordli, fredag 6. august cirka kl. 17.30.

ICA Gränsbua i Gäddede, mandag 9. august cirka kl. 14.00.

Kommunen oppfordrer folk som har vært på disse stedene på oppgitte tidspunkt til å teste seg så raskt som mulig, skriver Trønder-Avisa.