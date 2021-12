Omikron påvist i Malvik

Sjekket 93 trønderprøver for omikron. Nå er resultatene klare

Saken oppdateres.

En kvinne i Malvik har testet positivt for omikronvarianten, opplyser kommuneoverlege Realf Ording Helgesen til Adresseavisen.

– Hun kom fra Oslo-området og testet positivt for korona for noen dager siden. Først fikk vi beskjed om at det ikke var omikron, men så kom kontrabeskjeden fra St. Olavs hospital i dag, sier Helgesen torsdag kveld.

Kvinnen og familien hennes har vært i isolasjon de siste dagene. De to andre familiemedlemmene har også fått påvist korona. Ingen andre nærkontakter er satt i karantene eller isolasjon.

– Vi forventer at mannen og barnet hennes også tester positivt for omikron. De gikk rett i isolasjon og har dermed ikke vært i kontakt med noen andre enn smittetilfellet i Oslo-området.

Kvinnen har et mildt sykdomsforløp. Helgesen sier at smittetilfellet kan knyttes til et arrangement.

– Har dere mistanke om andre tilfeller av omikron i Malvik?

– Det er noen vi venter på å få avklart, men ingen åpenbar mistanke, sier Helgesen.

