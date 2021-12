Apotek i trøndersk kommune skal vaksinere folk i julen

Saken oppdateres.

Det skriver Orkland kommune i en pressemelding tirsdag kveld.

Dette betyr at folk i kommunen kan få satt tredje vaksinedose på et lokalt apotek i julen. Kravet er at folk oppfyller intervallkravet i uke 51 eller 52.

- Tilbudet er selvsagt gratis. I tillegg gjenåpnes teststasjon for gitte grupper som et supplement til testing hos fastlegene, og kommunen tilbyr selvtesting av skoleelever før skolestart, skriver kommunen i pressemeldingen.

Tirsdag ble det også kjent at Vaktapoteket i Trondheim sentrum planlegger for vaksinering i januar.

Fem ulike apotek

Avtalen med apotekene ble inngått mandag 20. desember. Det er snakk om i alt fem ulike apotek.

Apotek 1 Fannrem, Apotek 1 Orkanger, Boots apotek Orkanger ved Torgsenteret, Vitus apotek Orkedalen ved Amfi-senteret Bårdshau og Vitus apotek OTI Orkanger ved Amfi Oti-sentret. Det varierer når de ulike apotekene tilbyr vaksinering og om det må bestilles time eller om det kan skje ved drop-in

Kun Pfizer først

- Vi gjør oppmerksom på at de nasjonale kravene for å få vaksine er de samme som tidligere. Er du over 45 år kan du nå få tredje dose, men det må ha gått minimum 20 uker siden andre dose, skriver kommunen og viser til at folk selv kan logge inn på helsenorge.no for å sjekke når de ble vaksinert.

De første ukene vil det kun være mulig å få Pfizer-vaksine, men etter hvert vil det også bli tilbud om vaksine fra Moderna.

Holder teststasjon åpen

Kommunen viser i pressemeldingen til at de åpner den kommunale teststasjonen i julen, men ber folk med symptomer på luftveisinfeksjon om å ta en selvtest. Er den positiv skal det tas PCR-test. Ta i så fall kontakt med fastlegen.

- Dersom du ikke har fastlege i Orkland eller er definert nærkontakt og skal teste deg ut av karantene, tilbyr kommunen testing ved teststasjonen ved Orkland rådhus, skriver kommunen i pressemeldingen.