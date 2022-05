E6 stengt i helga - ny vurdering på mandag

Banken har lånt ut rekordmye penger: – Historien viser at vi har is i magen gjennom kriser

Saken oppdateres.

Onsdag ettermiddag gikk det er 30 meter bredt skred over E6, på nordsiden av Stavsjøfjelltunnelen.

En bil der det satt en anleggsarbeider ble tatt av skredet og begravd i jordmassene. Mannen ble gravd ut av redningsmannskaper, og i går kunne han reise hjem fra sykehuset. I tillegg ble en gravemaskin tatt av skredet, men ikke begravet, og en mann reddet seg ut.

Opprydningsarbeidet i etterkant av skredet gjør at Helltunnelen må holdes stengt også deler av fredagen, for å frakte masser bort fra skredområdet. Tunnelen vil være åpen for trafikk mellom 6 og 12 i dag, og mellom 15 og 18. I periodene med stengt tunnel vil vogntog på over 50 tonn kunne få slippe gjennom, etter avtale med Vegtrafikksentralen.

Ny vurdering mandag

Prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen opplyser til Adresseavisen fredag ettermiddag at de planlegger at Stavsjøfjelltunnelen skal holdes stengt i helga.

- Vi må komme tilbake til åpning av tunnelen etter helga, sier Dypvik.

Helltunnelen kommer også til å være delvis stengt og åpnet igjennom helga, alt etter hvordan trafikken blir.

- Folk må beregne mer tid når de skal reise, også i helga. Vi er ikke i en normalsituasjon på E6 nå, og folk må vise tålmodighet, sier han.

Å pner trolig ikke før helga

Statens vegvesen varslet i går at Stavsjøfjelltunnelen trolig ikke blir åpnet for trafikk før helga.

– Vi oppfordrer derfor trafikantene allerede nå om å ta høyde for denne situasjonen når de planlegger helgeutfart, spesielt med tanke på rushtiden fredag. Vi oppfordrer de som kan om å ha hjemmekontor, eller om å reise kollektivt. Må du kjøre, tenk trafikksikkerhet, ta det rolig, og beregn ekstra tid, skrev prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen i en pressemelding.

Torsdag ettermiddag opplevde folk at toget mellom Trondheim og Værnes var så fullt at enkelte reisende ble stående igjen på perrongen.