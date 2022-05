Tilbake etter tre år: Se alle skolene som gikk i barnetoget i Trondheim

– Vi skulle vise til omverdenen at det var et feiltrinn

Mandag banket han inn et nydelig mål. 17. mai har han fått et ærefullt oppdrag

På sikt vil det bli bygget boliger for 15 000 mennesker

Hva kan du egentlig om 17. mai? Test deg selv her!

Vant Gullrute for NRK-serie

Hver kveld etter at yngstemann er lagt, rigger alenemoren seg til for å spille Fortnite

Russland senker sikkerhetskravene for biler

Tyrkias ambassadør kaller Norge en trygg havn for terrorister

Saken oppdateres.

Barnetoget går i år ikke gjennom Olav Tryggvasons gate. Forklaringen på dette ga 17. maikomiteens leder i Trondheim, Sissel Trønsdal, i Adressas sending fra barnetoget.

- Vi går ikke gjennom Olav Tryggvasons gate i år, fordi der går bussene som også må frem. Tidligere år har de kjørt i Fjordgata, men det er umulig i år fordi det er lagt sykkelfelt og andre innsnevringer der. Så får vi se om dette blir permanent trasé eller endret neste år, sier Trønsdal.

Trønsdal var første gjest på balkongen til Aker BPA, gamle Hotel Residence, hvor journalist Annemona Grann og byhistoriker Terje Bratberg ledet sendingen.

For første gang på tre år marsjerte barnetoget fra Bispegata klokka 09.45 nasjonaldagen. Mens toget i 2019 svingte av og inn på Erling Skakkes gate, fikk det i år få sin første marsj over det nyrenoverte Torvet, etter at det i juni 2020 sto ferdig oppusset.

Barnetoget går fra Bispegata – Munkegata – Dronningens gate – Nordre gate – Thomas Angells gate – Søndre gate – Kjøpmannsgata.

Dette var rekkefølgen i barnetoget:

Trondheim kommune skriver på sine nettsider at det er viktig at foreldre møter barna etter barnetoget. De ulike skolene stanser ved ulike steder:

Adresseavisen vil være til stede i Trondheims gater, og holde deg oppdatert gjennom både reportasjer og direktesending fra nasjonaldagen.

Les mer om 17. mai-feiringen i Trondheim her

Her kan du bidra i dekningen og sende inn dine bilde fra festdagen