Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Stine Sagen, opplyser onsdag morgen at Trøndelag vil merke kraftige vindkast allerede tidlig på kvelden. De kraftigste vindkastene vil starte klokken 19.

– Etter det varer det røde farevarselet til klokken 3 natt til torsdag, men det vil fremdeles være oransje nivå og sterke vindkast etter det, sier hun.

– Hold dere inne

Sagen forklarer at det er de ytre strøkene som er mest utsatt for uværet, men at det uansett vil være lokale og kraftige vindkast i indre strøk.

– Det er en alvorlig og ekstrem situasjon vi står overfor.

Sagen oppfordrer trøndere til å være forberedt på ekstremværet.

– Sikre løse gjenstander og gjør unna handling på dagtid. Ikke ferdes utendørs, det er kjempefarlig. Hold dere inne.

Ifølge meteorologen vil de kraftige vindkastene begynne å roe seg ned i løpet av torsdag ettermiddag.

Krevende kjøreforhold

Statens vegvesen oppfordrer også alle trafikanter til å følge med på trafikkmeldinger og ta farevarselet på alvor.

– Hvis det er én dag du skal vurdere to ganger om du skal ut på veien, er det onsdag, sier Nils Karbø, leder for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Uværet vil ifølge vegvesenet gi uvanlig krevende forhold på veiene. Bruer, veier og fergestrekninger kan bli stengt på kort varsel.

– Det er fare for løse gjenstander i luften og på veien, står det i pressemeldingen.

Dette er farene ved uværet «Ingunn» Vis mer ↓ Trondheim kommune viser til en rekke konsekvenser, som kan komme av at ekstremværet treffer oss: Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett

Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport

Bruer kan stenges

Takstein og takplater blåser av hus og bygninger

Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid

Strømforsyningen lokalt vil bli betydelig påvirket

Strømforsyningen vil bli betydelig påvirket

Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen

Snøfokk i fjellet gir redusert sikt

Kolonnekjøring og/eller stengte veier forventes

Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen

Vurderer å stenge skoler

Flere kommuner vurderer å stenge skolene som følge av ekstremværet.

Ordfører Kristin Furunes Strømskag i Frøya sa tirsdag til Adresseavisen at de vil ta en beslutning klokka 12 onsdag.

Kriseledelsen i Trondheim kommune vil også i løpet av onsdag ta stilling til om det er behov for å stenge skoler, barnehager eller andre deler av de kommunale tjenestene.

Les mer om hvordan kommunene og nødetatene forbereder seg på ekstremværet her.