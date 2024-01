I forbindelse med stormen «Ingunn» gjør Tensio folk oppmerksom på at strømmen kan gå og være borte i lang tid i Trøndelag.

– I praksis betyr dette at infrastrukturen for strømforsyning i regionen vil bli utsatt for ekstraordinære påkjenninger, som vil kunne føre til mange feilsituasjoner i strømnettet.

Det skriver de i en pressemelding.

Tensio minner også om at de må ta hensyn til sikkerheten til eget mannskap under uværet.

– Det betyr at vi i mange tilfeller må vente på dagslys eller til været løyer før vi kommer oss ut i terrenget for å rette feil.

Hvis det blir mange feil så må det påregnes at disse feilene kan bli langvarige, det vil si alt i fra noen timer til flere døgn, skriver Tensio.

De råder publikum om å:

1. Ha kontroll på lommelykt og stearinlys

2. Lade opp elbil, mobiltelefon, nettbrett og PC

3. Ha tilgang på batteridrevet radio

4. Tenke gjennom alternativer for oppvarming

5. Sørge for å ha nok mat og drikke

6. Huske reservebatteri