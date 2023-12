Hver eneste dag kommer det mange tips til redaksjonen i Adresseavisen. En god del av tipsene bli til nyhetssaker som spenner fra det kuriøse til det dramatiske.

– Vi setter svært stor pris på å få tips, både om små og store hendelser. Selv om vi overvåker Trøndelag 24 timer i døgnet, er det ikke mulig for oss å plukke opp alt som skjer. Derfor er det utrolig viktig at våre lesere varsler oss, sier nyhetsredaktør Erlend Hansen Juvik.

Leser alle tips

Han understreker at alle tips blir gjennomgått av redaksjonen.

– Det som skjer når noen tipser oss, er at våre journalister undersøker og kvalitetssikrer informasjonen før vi publiserer noe. Det er altså ikke slik at du må ha all informasjon klar før du tar kontakt, sier nyhetsredaktøren.

– Du kan føle deg trygg

– I noen saker ønsker ikke den som tipser at det skal bli kjent hvem som har gitt avisen informasjon. Dette respekterer vi alltid, og vi har svært strenge rutiner for å beskytte identiteten til kilder. Du kan derfor føle deg trygg når du kontakter oss, sier Hansen Juvik.

Januar, februar og mars

Årets første måneder var preget av varierende vær. Snø som ble avløst av mildvær og regn utløste både jordras og flom. Da vi fikk tips om at 52 personer ble evakuert etter et jordras i Inderøy, var våre fotografer og reportere raskt på plass.

Et mer kuriøst tips kom fra en leser som stusset over at Eiffeltårnet var «flyttet til Fossegrenda».

Kopien av Eiffeltårnet raget stolt i Fossegrenda.

I starten av februar tipset flere lesere om underlige lysfenomen på himmelen. Adresseavisen viste bildene og videoene til Meteorologisk institutt. Men der var svaret at det ikke var noe værfenomen.

Flere tipsere mente det var satellitter og trolig Elon Musk sitt prosjekt Starlink.

Turglade lesere av Adresseavisen merket seg at en av Trondheim bydrifts løypemaskiner sto stille i Estenstadmarka.

April og mai

Dette er måneder mange legger om til sommerdekk på bilen. Da kommer det også mange tips om biler som mister hjul langs veien.

Men vårmånedene kan også være lumske. Snø og glatte veier gjorde at flere busser fikk problemer. Våre lesere sendte oss flere bilder av busser som sto fast.

Her hadde en buss problem på det glatte føret ved Kyvannet i Trondheim. Foto: Tipsbilde

Adresseavisen får ofte tips-bilder av dyr. Men at ville dyr er så fotogene som en leser opplevde i Malvikmarka, er sjeldnere. Målet var å fange bilde av tiur, men det som dukket opp var mye mer sjeldent.

Juni, juli og august

Sommervarmen kom til Trøndelag og mange oppsøkte fylkets flotte badeplasser. Faktisk så mange at parkeringsplassene ble for små.

Sommervarme og parkeringskaos ved strendene. Flere tipsere ringte og sendte bilder til Adresseavisen. Foto: Tipsbilde

Men sommeren var ikke bare sol og badeliv. Styrtregn førte til stengte veier, stanset togene og oversvømte kjellere. Flere steder i Trøndelag ble rammet og tips strømmet inn.

Flere biler har kamera som dokumenterer det som skjer i trafikken. Denne sommeren fikk både politiet og Adresseavisen flere tips og videoer om en sort bil som i flere dager hadde kjørt i stor fart i byens gater.

September, oktober, november og desember

Trondheim har de siste årene mistet flere produksjonsbedrifter. Adresseavisens næringslivsseksjon MN24 fikk tips om at 48 ansatte mistet jobben da Bama besluttet å legge ned virksomheten i et datterselskap i Trondheim.

Dette bildet fra kiosken til Sverresborg fotball fikk Adresseavisen en morgen i oktober. Foto: Tipsbilde

Fotball-ildsjeler på Sverresborg i Trondheim fikk et utrivelig syn da de besøkte klubbkiosken en mandag morgen i oktober. I løpet av natten hadde noen brutt seg inn i kiosken og gjort omfattende hærverk.

Elg i rundkjøring. Foto: Tipsbilde

Elg i solnedgang er et kjent begrep. Elg i rundkjøring er ikke så vanlig. En onsdag i oktober fikk Adresseavisen flere tips og bilder om elger som beitet i en rundkjøring på Flatåsen. Seniorforsker Erling Johan Solberg ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) er spesialist på elg. Han hadde aldri tidligere sett elger beite i rundkjøringer, og la til at tidspunktet da det var midt i elgjakta også var litt merkelig.

– Sånn sett er de nok tryggere der enn de er mange andre steder i øyeblikket, sa han.

Da Julie på ti år stilte seg opp for å filme en sprengning under byggingen av Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim, fikk hun litt av et smell. Det viste seg at den planlagte sprengningen gikk galt, og steiner fløy gjennom luften og traff NRK-bygget og flere biler.

I november kom kulden til Trøndelag med barfrost flere steder i fylket. Hver dag gjennom tre uker tok elevene bilde av gradestokken inne i klasserommet og sendte bildene til Adresseavisen.

Elevene dokumenterte temperaturen inne i klasserommet. Foto: Tipsbilde

Kulden og klarværet i november lokket mange ut for å se på nordlys. Flere klarte å fange fenomenet på kamera og delte bildene med våre lesere.

Dette bildet er tatt i Hansbakkfjæra. Foto: Tipsbilde

Her ble det stopp for trikken. Foto: Tipsbilde

Det er ikke alltid alt går på skinner for trikken i Trondheim. En leser fikk tatt bilde av en parkert bil som hindret Gråkallbanen en lørdag i desember.

På vei til håndballkamp i Spektrum så en tipser en bil som hadde kjørt inn i veggen på Studentersamfundet. Det ble til denne saken:

Adresseavisen takker alle som i løpet av året har sendt oss tips om stort og smått. Skulle du oppleve noe som du synes andre bør vite om, kontakt oss enten på e-post tips@adresseavisen.no eller på telefon 464 07 200