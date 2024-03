I forbindelse med et dødsfall i Namdalen onsdag 24. januar, gikk politiet ut med en advarsel til publikum om tabletter som kunne inneholde et meget potent og dødelig stoff ved inntak.

– Mulig forgiftningsdødsfall

I en pressemelding mandag kommer en oppdatering om saken:

– Det er foreløpig ikke sikkert konkludert med hva som ligger bak dødsfallet, men omstendighetene tyder på at det dreier seg om et forgiftningsdødsfall. Den endelige obduksjonsrapporten er ventet om cirka to måneder, heter det.

– Svært potente

I samråd med pårørende ønsker politiet å opplyse om at foreløpige undersøkelser tyder på tilstedeværelse av såkalte nitazener i blodet til avdøde.

– Dette er en gruppe svært potente syntetiske opioider som kan være 100 til 1000 ganger sterkere enn morfin. Dermed kan svært små doser være potensielt dødelige, heter det i pressemeldingen.

– Opprettholder advarsel

Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke påvist skader eller sykelige forandringer som kan forklare dødsfallet.

– Selv om det fortsatt ikke kan konkluderes med sikkerhet hva som er årsaken til dødsfallet, vil vi opprettholde advarselen til innbyggerne om at det kan være farlige tabletter i omløp, sier politiadvokat Kjetil Bruland Sørensen i Trøndelag politidistrikt i pressemeldingen.

Fant blå tabletter

Saken er fortsatt under etterforskning - blant annet for å finne ut hvor nitazenene stammer fra. – I forbindelse med dødsfallet i Namdalen ble det funnet små, blå tabletter, merket med en gravert «M». De kan ha vært pakket som Oxycodone-tabletter, skriver politiet videre.