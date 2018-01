Saken oppdateres.

En 15 år gammel gutt ble i ettermiddag frastjålet jakke og en klokke på Tiller i Trondheim. Den mistenkte tyven hoppet om bord på en buss på vei til Trondheim sentrum. Der ble han pågrepet av politiet, som også har kontroll på tyvegodset.

Politiet skriver på Twitter at de har innbragt tre personer fra bussen, og at de mistenker at alle tre er involvert i tyveriet.

