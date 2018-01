Kjørte inn i parkeringsbom: - Det luktet sterkt brennevin

Saken oppdateres.

- Klokken 18.38 fikk vi melding om at noen som ikke burde kjøre hadde satt seg inn i en bil, sier operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt.

Politiet kjørte i retning parkeringshuset ved Pirbadet parkeringshus hvor mannen var observert.

Da patruljen kom til stedet var mannen i 40-årene og bilen hans borte, mens bommen i utkjøringa fra p-huset hadde fått skader.

LES OGSÅ: Kjørte med bil i skisporet i Trondheim: - Skjer nesten hver helg

- Vi kjørte ut og stanset bilen på Nordre avlastningsvei, et lite stykke unna rundkjøringa på Brattøra. Det luktet sterkt brennevin av ham.

Mannen er mistenkt for kjøring i beruset tilstand, og ble tatt med inn for å avlegge prøve. Politiet mistenker også at han kjørte ned bommen i parkeringshuset.

LES OGSÅ: Investor fikk 100 000 i bot for promillekjøring

- Jeg vet ikke om han ikke hadde parkeringslapp, eller om han hadde og ikke fikk den inn i maskina. Bommen hadde i hvert fall fått skader, sier Letnes.