Forsøkte å stoppe debatt på Samfundet

Saken oppdateres.

Lørdag arrangerte Studentersamfundet debatt om Donald Trumps første år som president i USA. På forhånd hadde flere kritisert at den omstridte nasjonalisten og Trump-tilhenger Hans Jørgen Lysglimt Johansen var invitert som innleder.

I forkant av debatten demonstrerte en liten gruppe mennesker utenfor Samfundet med et banner med teksten «Ingen talerstol for fascister». De delte også ut løpesedler signert «Aktivistgruppe for nazifritt studentersamfunn». Demonstrantene ønsket ikke å fortelle Adresseavisen hvem de var, eller hvor mange som er medlem av gruppen.

Uvanlig

Inne i Storsalen gikk tidligere Samfundet-leder Øyvind Bentås på talerstolen og foreslo at Lysglimt Johansen skulle strykes fra talerlisten.

- Jeg mente at Samfundet burde få en anledning til å votere over om han skulle få snakke, sier Bentås.

Han har vært aktiv på Samfundet i seks år.

- Det er absolutt uvanlig med en slik avstemming på et samfundsmøte, jeg tror i alle fall ikke det har skjedd i de årene jeg har vært medlem, sier han.

35 stemte for og 247 stemte mot forslaget, og dermed ble det nedstemt. 46 medlemmer valgte å være avholdende. Publikum uten medlemskap i Studentersamfundet var ikke stemmeberettigede.