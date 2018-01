Denne byen har ikke et ordentlig sentrum, bare et kjøpesenter med parkeringsplass

Advokat: - Trondheimsmor og to barn skal være på vei hjem til Norge

Saken oppdateres.

Det var litt over klokken 21 at politiet fikk melding fra en hundeeier om at vedkommendes hund var blitt bitt og sterkt skadet av en annen hund.

I parken ved Skansen

Hendelsen skjedde i parken ved Skansen i Ila, Trondheim.

Operasjonsleder Øystein Sagen opplyser at hunden som bet, ble beskrevet som en større hund. Typen hund som ble bitt, har politiet ikke informasjon om.

Bitt i nakke og buk

Men den er påført alvorlige skader etter bitt i nakke og buk, opplyser Sagen.