Mann sterkt skadet etter å ha blitt slått med balltre

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding litt før klokken 20.30 om at en person hadde blitt slått kraftig med et balltre. Kort tid etter rykket politiet ut til et hus i Sjetnmarka hvor tre personer ble pågrepet. Litt senere, på Byåsen, ble også en fjerde person pågrepet og brakt til arresten.

Meldingen om voldshendelsen ble ringt inn fra legevakta ved St. Olavs Hospital. Melderen var en venn av fornærmede, som det ble oppgitt hadde blitt utsatt for grov vold og hadde store smerter.

Oppga navn og adresse

Volden skulle ha blitt utøvd av de fire personene som ble navngitt, opplyser innsatsleder Roger Mogstad til Adresseavisen.

Samtlige involverte er av utenlandsk opprinnelse. Fornærmede er i midten av 20-årene. Tre av mennene som er pågrepet er også i 20 årene, mens fjerdemann er i slutten av 50-årene.

Pengeoppgjør

Det er uklart hvor sterkt skadet fornærmede er. Bakgrunnen for hendelsen skal visstnok være et pengeoppgjør, opplyser Mogstad.

Politiet fikk oppgitt adresser hvor de navngitte personene skulle befinne seg. Da politiet kom til stedet, ble de pågrepet. Til Sjetnmarka dro politiet med flere patruljer, deriblant en hundepatrulje, og brukte også skjold da de tok seg inn i huset.

Ikke «gamle kjenninger»

De involverte er ikke tidligere såkalte kjenninger av politiet.

Mogstad opplyser at hendelsen etterforskes, foreløpig med avhør av diverse personer.