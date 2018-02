Se hobbyfotografens vakre månebilder

Mener NRK P3 er for snever og spiller for lite norsk musikk

Motivet viser den såkalte "supermånen", der månen er nær jorden og derfor ser større ut enn normalt, over Nygaardsvoldheimen ved Smistad i Trondheim.

- Bildene ble tatt mellom 8.30 og 9.00 fredag morgen, forteller Roar Hveding Hansen.

Den siste uken har bydd på flere muligheter til å ta uvanlige månebilder og observere uvanlige månefenomener flere steder i landet Det har nemlig også vært fullmåne to ganger denne måneden.

Fulgte med månen

- Jeg bor sånn at jeg ser bort mot Nygaardsvoldheimen og fulgte med. Jeg tenkte at jeg måtte passe på at månen lå akkurat over tretoppene når jeg var der, forteller fotografen.

Bildene ble tatt med et Nikon D60 med et Nikon 200-500 mm objektiv.

Ivrig hobbyfotograf

Hansen beskriver seg selv som en ivrig hobbyfotograf. Som oftest er det naturmotiv som fyller søkeren. Blant annet fugler fotografert fra et fotoskjul.

- Jeg er ute nesten hver dag. Når du er uføretrygdet, som meg, må du finne noe å fylle dagene med, og komme deg ut sier han.

