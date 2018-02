Aner ikke hvor lenge mannen lå fastklemt

Det er trist at noen ungdommer uttaler at de ønsker seg tilbake til nittitallstilstander i Verdal igjen

Saken oppdateres.

Sjåføren var ikke ved bevissthet da han ble fraktet til St. Olavs hospital onsdag kveld. Mannen fikk en metall- eller betongsøyle over seg i forbindelse med lossing fra et vogntog på Dora i Trondheim.

Fremdeles på sykehus

Politiet la ut melding på Twitter klokka 19.43 onsdag kveld.

- Han er fremdeles ikke avhørt siden han er under behandling på sykehuset, sier politiførstebetjent Åsbjørn Vikan til Adresseavisen dagen etter hendelsen. Han er fagleder for Avdeling for økonomi-, miljø- og arbeidslivskriminalitet i Trøndelag politidistrikt.

Han forteller at det pågår full etterforskning i arbeidsulykken.

- Krimteknikerne var på ulykkesstedet i går kveld, og var ferdige rundt midnatt. De skal tilbake til stedet i dag for å se på vogntoget og omgivelsene i dagslys, sier Vikan torsdag formiddag.

LES MER: Var ikke sikret med krok da han falt og døde i Ikea-lager

Lå fastklemt

Det er ingen vitner til hendelsen, og politiet vet derfor lite om hendelsesforløpet. Mannen ble funnet av to vogntogsjåfører. Han lå fastklemt under søylene, men brannvesenet fikk frigjort ham. Klokka 19.50 bekreftet politiet på Twitter det samme.

- Vi vet ikke hvor lenge han har ligget fastklemt, sier Vikan.

LES OGSÅ: Rørlegger omkom i arbeidsulykke i vaskeri

Vogntoget var norskregistrert og det er et selskap fra Østlandet som har stått for frakten. Vikan sier at politiet skal undersøke om det var et hendelig uhell, eller om det var vurderinger som gikk på tvers av regelverket. Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet.

- Vi skal også undersøke om det finnes overvåkningskamera på stedet som kan kaste lys over saken, sier han.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter