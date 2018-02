IT-system i Trondheim kommune nede

Skipresidenten bruker all sin energi på et annet mesterskap

Saken oppdateres.

- Folk vil kunne oppleve at det vil ta lengre tid på Legevakta. De må nå lete fram opplysninger manuelt. Men de har gode manuelle systemer, så det er ikke fare for liv og helse, sier Bjørn Villa.

Det var klokken 16 lørdag at problemene oppsto. Villa sier de trodde at problemene skulle løses raskt, men det viste seg å ikke være tilfelle. Han tar derfor selvkritikk på at de ikke gikk tidligere ut og varslet om problemene. Flere datasystem ligger nede. I tillegg til helsetjenester er også selve nettsidene til Trondheim kommune nede.

Problemer for sykehjem

- Har sykehjemmene også disse problemene?

- Det har de. Men også der har de manuelle systemer, så det er ingen fare. Men det blir mer tungvint for de ansatte som må bruke mer tid, sier Villa.

- Vet du noe om årsaken?

- Det er en databaseløsning som er problemet. Jeg håper vi skal være oppe og stå innen en time, men har ikke fått noen rettetid ennå, sa Villa ved 18.30-tida lørdag.

Fortsatte gjennom natten

Klokken 20.15 lørdag fortalte Villa at problemene skal være identifisert.

Ved 23.30-tiden var problemene fortsatt ikke løst, og de kunne vedvare hele natt til søndag.

- Legevakta har god kontroll, og det er fremdeles ikke fare for liv og helse, sier Bjørn Villa.

Det er flere år siden Trondheim kommune opplevde noe tilsvarende. Villa opplyser at det ikke er noe som tyder på at problemene har oppstått som følge av ekstern påvirkning.