I dag smeller det fra Festningen

Festningsforvalteren ved Kristiansten festning varsler om salutten på Kristiansten festnings Facebook-side.

Det blir avfyrt 21 skudds salutt klokka 12.00 i forbindelse med kongens fødselsdag.

- Ingen nedtur for en konge å fylle år

Kong Haralds 81-årsdag skal feires privat og trolig på vinterferie, skriver NTB. Folkeligheten, nærheten og den smittende latteren er bare noe av det som har gjort ham svært populær, og kongebiograf Tor Bomann-Larsen tror populariteten øker.

– Generelt er det slik at jo eldre en konge er, desto mer populær blir han. Sånn sett er det ingen nedtur for en konge å fylle år og etter hvert bli gammel. Det er også slik at jo lenger en konge eller dronning sitter, desto mer demonstrerer det pliktfølelse overfor folk og gjerning. Dette er noe folk vet å verdsette. Stillingen til kong Harald vil bare bli sterkere. Selv med en og annen ferie og litt tid for seg selv er det ingen som er i tvil om hvem som er konge i dette landet, sier Bomann-Larsen til NTB.

Sist høst kom kong Harald til Ørlandet og så de nye kampflyene i aksjon.

- Alder er bare et tall

I fjor feiret kongen sin 80-årsdag.

Til NTB sa kong Harald følgende om fjorårets milepæl og andre fødselsdager.

– Jeg tenkte alltid at de som var 80 var utgamle, men jeg føler meg ikke utgammel selv. Alder er bare et tall.

Kong Harald har nå vært konge i 27 år. Kong Olav, som han overtok etter, var konge i 33 år.

