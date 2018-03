Fullsatt kirke til støtte for Abbasi-familien

Merete og familien bor i et hus med 47 (eller var det 49) dører

Prora-revisoren glemte at hun hadde sett avtale

Anmeldt for å ha kjørt uten førerkort - for ellevte gang

Det er flaut og arrogant at de greier å overse Liv Ullmann nok en gang

Saken oppdateres.

- Det er ganske så sterkt å stå her foran en fullsatt kirke, sa preses Helga Haugland Byfuglien.

Hun holdt en av talene under støttekonserten for Abbasi-familien onsdag kveld.

Utenfor kirken var banneret med påskriften «la Abbasi bli!» plantet i snøskavlen.

Taibeh, hennes brødre Yasin og Ehsan og moren Afefa, har fått fastsatt utreisedato. Senest kommende søndag er de pålagt å forlate Norge.

LES OGSÅ: Abbasi-familien må ut av landet

Lang kø

Allerede en halvtime før konserten startet, strakte køen seg et godt stykke bortover Kongens gate. Etter at konserten var kommet i gang, hang ungdommer ute i våpenhuset, de slapp ikke inn fordi det var fullt inne i kirken.

LES OGSÅ: E-poster fra hele verden til Une

- Dere er ikke alene

Byfuglien henvendte seg direkte til Abbasi-familien.

- Dere er ikke alene. Det er mange rundt dere som deler uro over og ikke forstår det som er blitt en beslutning. Vårt håp er at familien fortsatt kan leve her hvor de har så sterk tilhørighet.

Hun berømmet elevene ved Thora Storm videregående skole som hadde tatt initiativet til konserten og fått den i stand på rekordkort tid.

- Det er helt utrolig at dere har klart å få til denne konserten, sa Byfuglien etterfulgt av trampeklapp.

«Kaldere samfunn»

Artistlisten var lang og stjernespekket. Ordene «kaldere samfunn» ble brukt av flere. Petter Vågan i The Fjords var en, Rasmus Rohde en annen som gjorde det.

- Lenge har vi varmet oss på sosialdemokratiske vedkubber. Nå er det på tide å legge på nye vedkubber ved bruk av stemmerett og handling, sa Vågan.

- Det har skjedd noe med samfunnet vårt. De siste årene er det blitt kaldere. Folk sendes «hjem» og asylmottak legges ned. Det føres ikke en streng og rettferdig politikk, men en streng og skammelig en, sa Rohde etter å ha tatt over scenen etter Kristoffer Lo.

Lo alene, knelende over effektbrettet sitt spillende flugabone, hørtes ut som et svært orkester og fikk det til å føles som om kirketaket lettet.

Ehsans lagkamerater

Den yngste av brødrene, Ehsan Abbasi, har i mange år spilt i Vestbyen fotball. På konserten stilte treneren hans Øystein Hansen og lagkameratene i G02 og G03. Deriblant Marius Skjevik.

Også Marius mor, Kjersti Thingstad Skjevik, ville gå på konsert i Vår Frue kirke denne kvelden.

- Eshan er et stort fotballtalent. Han er en snill, veldig inkluderende og omsorgsfull. Fotballaget er veldig glad i ham, sa Thingstad Skjevik.

LES OGSÅ: Une endrer ikke sin konklusjon

- Hva driver Norge med?

Johanne S. Husø hadde funnet seg en plass langt framme.

- Jeg er her fordi jeg støtter saken. Det gjør jeg også fra sofaen, jeg har lagt ut støtteerklæring på Facebook. Å sende ut familien er så galt, jeg lurer på hva Norge driver med. Samtidig gjør det meg så glad å se ungdommene fra Thora Storm stille opp og ta et slikt initiativ som denne konserten. Fenomenalt!

Inntektene fra konserten går i sin helhet til familien Abbasi, blant annet til juridisk bistand.

«Deinn her går te dæm»

En av artistene som opptrådte gratis var Anders Jektvik.

Han framførte sanngen sin «Bare sand». Den begynner slik: «Deinn her går te dæm som har vorre nerri vein, te dæm som e bort - å langt fra heim, som fór som sæ sjøl å kom fram ilein.»