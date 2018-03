Kunsten å se: Er det best å lete etter likheter eller ulikheter her?

Saken oppdateres.

Nødetatene har mandag morgen rykket ut til trafikkulykke på veien mellom Klett og Spongdal på Byneset.

Politiet hadde først fått meldinger om at en bil hadde kjørt i et tre. På Twitter opplyser politiet at bilen hadde snurret og truffet en lyktestolpe. Det er ingen trafikale problemer i området.

- Føreren har klaget på smerter i nakke og hode, fortalte operasjonsleder Frank Brevik i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen tidligere mandag morgen.