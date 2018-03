Her er PT-ens syv styrkeøvelser til gravide

Saken oppdateres.

Piolitiet meldte på Twitter i natt at en taxi hadde kjørt et stykke langs trikkeskinnene på Byåsen. Den ble stående fast og sperret for trikken.

- Det er ikke mistanke om rus eller promille, men kontrollseddel ble utstedt på grunn av dårlige vinterdekk, meldte politiet.