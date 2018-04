Mange kjører gjennom Høgskoleringen - tross forbud

- Vi må tørre å tenke at dette skal bli noe flott

Saken oppdateres.

Nå skal politiet kontrollere trafikken i Høgskoleringen og bøtlegge bilister som trosser gjennomkjøringsforbudet. De som kjører igjennom vil få en bot på 5350 kroner, skriver Miljøpakken i en pressemelding.

- Den ulovlige kjøringen hindrer anleggsarbeidet og det oppstår farlige situasjoner. Vi så tilslutt ingen annen utvei enn å kontakte politiet, sier prosjektleder Petter Fuglaas i Miljøpakken i pressemeldingen.

Veien har vært stengt for gjennomkjøring siden juni 2017, og skal være ferdig i desember 2018. Veien er stengt for gjennomkjøring fordi det bygges kollektivfelt, sykkelvei med fortau og stasjon for metrobuss.

- I midten av mai starter også arbeid for buss og syklister i den tilstøtende Christian Fredriks gate, skriver de i pressemeldingen.

