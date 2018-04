Tok seg inn på Bispehaugen skole og tente på papir i gangen

Saken oppdateres.

Søndag ettermiddag ble det meldt om brann i en søppelcontainer ved Bispehaugen skole i Trondheim.

- Omstendighetene på stedet tyder på at noen kan ha tent på, skrev de på Twitter.

Rundt klokken 17.45 forteller oppdragsleder i Trøndelag politidistrikt, Hans Christian Jannisson, at det ikke bare er snakk om noen søppelcontainere.

- Det viser seg at en del ark og papir også har blitt påtent inne i gangen på skolen. Dørene har visstnok vært åpne og noen har da tatt seg inn der. Politipatruljen tok en tur gjennom skolen, men fant ingen på stedet.

En lærer har nå vært der for å stenge dørene.

- I og med at det var åpne dører er det ikke snakk om et innbrudd, men de har åpenbart vært inne på et område der de ikke skal være. Det opprettes nå en sak på brannen, men vi har ingen mistenkte.

Skolen skal ikke ha tatt skade.

