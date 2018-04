Leteaksjon etter savnet kvinne i Trondheim

«Hvem skulle tro at vi i 2018 kom dit at trønderrock og trønderfest må forsvares mot norske politikere?»

Saken oppdateres.

Politiet har satt igang et større søk etter en kvinne i 60-årene, som sist ble sett på Bakklandet ved 11.30-tiden torsdag formiddag. Kvinnen hadde da vært på et dagtilbud på Bakklandet alders- og sykehjem. Siden har ingen hverken sett eller hørt fra henne.

Søk langs elva

- Norske redningshunder, Røde Kors, politihunder og brannvesenet er satt inn i søket, og vi har satt opp et koordineringspunkt for innsatslederne i alle nødetater ved Ila kirke. Det er gjort sporinger av telefonen til kvinnen, som tyder på at hun kan være i nærheten av Midtbyen, Kalvskinnet eller Øya, og vi konsentrerer søket i disse områdene, sier operasjonsleder i Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

- Vi gjør også søk langs elva, opplyser hun.

Politiet har gått gjennom lokalene på alders- og sykehjemmet, for å være sikre på at hun ikke er der, og gjort søk etter kvinnen i hele dag.

Ber om tips

- Busselskap, vekterselskap, Trygghetsalarmen og andre som kan bidra til nye observasjoner er varslet, sier operasjonsleder.

Den savnede kvinnen er i 60-årene, kledd i blå boblejakke og jeans. Hun er helt avhengig av gåstol.

- Publikum som har tips i saken kan ringe politiet på 02800.