Hjullaster og personbil kolliderte i Trondheim

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som opplyste om trafikkulykken i Trondheim på Twitter klokken 15.22.

En hjullaster og personbil har kollidert, opplyste operasjonssentralen i meldingen, og la til at nødetatene er på vei.

Fra 110-sentralen i Midt-Norge fikk Adresseavisen opplyst at ulykken hadde skjedd på Øya.

Like etter melder politiet på Twitter at fører av personbilen sjekkes av politiet, men at vedkommende skal være uskadd.

Politiet etterforsker nå ulykken.