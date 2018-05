Trondheimsmann tiltalt først to år etter at han tilsto voldtekt av barn

Her er årsakene til at RBK bør knuse Ranheim

Saken oppdateres.

I april for to år siden ble mannen i slutten av 40-årene pågrepet og siktet for å ha voldtatt en gutt under 14 år. Han ble da varetektsfengslet i to uker, og erkjente straffskyld.

Mannen ble avslørt etter at han i april 2016 koblet telefonen sin opp mot tv-en til en nabo, som da fikk en overgrepsfilm som mannen hadde tatt opp på tv-en sin.

- Visste ikke hvem

Foruten voldtekt av barn under 14 år, er mannen også tiltalt for å ha produsert film og bilder av barn som har seksuell omgang med voksne, melder NRK.

Innledningsvis i etterforskningen visste ikke trondheimspolitiet hvem den fornærmede gutten på filmen var, men etterforskningen avdekket at forholdet skal ha skjedd i en kommune i Nordland. Nordland politidistrikt har derfor vært ansvarlig for etterforskningen.

I februar i år sa etterforskningsleder Bjørnar Johansen i Nordland politidistrikt til Adresseavisen at det har tatt tid å undersøke databeslagene i saken.

- Den er nå ferdig etterforsket og blir sendt til påtalejurist raskt. Det beklagelig at det har tatt så lang tid, sa Johansen.

- Burde vært tiltalt tidligere

Saken ble først sendt fra politiet til Statsadvokaten forrige måned, og da gikk det kun få dager før tiltalen ble tatt ut, skriver NRK.

Bistandsadvokat for den fornærmede gutten, Karle Øvereng, viser til at tiltalen er veldig lik det tiltalte forklarte for to år siden, og han mener den derfor burde ha vært tatt ut for lenge siden.