Russepresidenten jubler for forslaget om å samle all Trondheimsruss i Granåsen

Her vil politikerne samle all russen i Trondheim

Saken oppdateres.

Og derfor foreslår Arbeiderpartiet i formannskapet tirsdag Granåsen som mulig sted for å samle all russen i Trondheim. Aps bystyrerepresentanter Tom Christian Lindvåg og Julie Indstad Hole sier tanken er å etablere en felles møteplass for russen med trygge rammer som organisert vakthold og transport.

Spredt ut i skogen

- Utfordringen er jo det vi har sett de siste dagene, at russen ikke har noe sted å være. Og det går ikke an å ha det sånn som det er nå - at Marinen og Festningen først stenges og at russen deretter sendes spredt ut i mørket i skogen med mindre tilgang til ambulanse og politi dersom det skulle skje noe, sier Hole.

- Dette er et veldig bra forslag. Vi ender jo ofte opp i skogen der vi ikke risikerer å få klager og der vi kan komme oss litt unna. Vi har ikke så mange steder å være, sier Oscar Otterlei, president for russen i Heimdal og Trondheim. Han tror russen vil sette stor pris på ideen om Granåsen som samlingsplass. Russecampene er i dag spredt over hele Trondheim med flere telt i Nilsbyen, på Tiller og i Estenstadmarka. I tillegg har Strindarussen leid 200 kvadratmeter på Dora.

LES OGSÅ: - Takk til russen som hjalp politiet i nød

Inkluderende samlingspunkt

- Jeg tror dette ville ha vært veldig praktisk for alle sammen. Med Granåsen som felles russearena vet alle hvor de skal være og det vil bli et fint, inkluderende samlingspunkt, sier Otterlei, som selv er med i en gruppe som har telt ved Tiller.

- Det er et stykke å dra opp til Tiller, og vi må hele tiden passe på at det ikke kommer for mange dit, for da blir det fort klager. Hit til Granåsen kan alle komme, her vil det være plass til alle, sier Otterlei.

Hvordan det skal løses rent praktisk må skje i dialog med russen, fortsetter Hole. Hun synes Granåsen er et ideelt sted.

LES OGSÅ: - Takk til russen som hjalp politiet i nød

- Viktig også for foreldrene

- I Granåsen har det vært arrangert store konserter tidligere med masse folk. Her kan man rigge til med lys og vakthold, og organisere transport på en skikkelig måte. Dette tror jeg også er viktig for å foreldrene, at de vet at russefeiringa foregår på en god og trygg måte. Man skal tross alt feire 13 års skolegang, sier Hole.

- Dette er et at de bedre forslagene jeg har hørt, å kunne få disponere et område der det er lov å være. Vi har jo ikke lov til å være på offentlig grunn, noe som har med skjenkelov å gjøre. Nå er det slik at vi er på private steder der vi har snakket med grunneier for å få tillatelse til å være der, sier Otterlei.

- Det skal vel noe til å få klager fra naboer her, her har jo Bruce Springsteen hatt konsert, skyter Lindvåg inn.

LES OGSÅ: Russ ble utsatt for grov vold - gjerningspersonene filmet

Savner konstruktive forslag

Hole og Lindvåg mener det er på tide på at kommunen hoster opp noen konstruktive forslag, ikke bare komme med stadige nye forbud om hvor russen ikke får lov til å være.

- Det vil jo være langt mer kaotisk for politiet å skulle holde rede på mange forskjellige camper spredt over alt fra skogholt til industriområder, fremfor Granåsen, sier Lindvåg

- Granåsen er dessuten en unik konsertarena, så det bør være mulig å invitere store artister hit i russetida. Russen skal ikke være nødt til å reise til Stavanger eller Oslo for å få gode opplevelser, sier Hole.

På tide med felles samlingssted

Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) synes forslaget er bra og er enig i at det er på tide å finne et felles samlingssted for all russ i Trondheim.

- Jeg forstår frustrasjonen fra russen. De stedene der de har mulighet til være sammen er det ikke plass til alle. Og det er vel ikke noe lurt at de har satt opp teltene sine langt inne i skogen. Dessuten er det uheldig at det har blitt så fragmentert som i dag, med små klikkedannelser her og der, sier Lund Renolen, som selv husker betydningen av fellesskapet fra sin egen russetid, da det var tillatt å være på marinen.

- Jeg synes gjerne kommunen kan tilrettelegge for en felles samlingsarena for all russ, og det kan godt hende at Granåsen er et egnet sted, men det får vi bruke litt på å finne ut av, sier Renolen.

LES OGSÅ: Jente til legevakt etter slagsmål ved russecamp

Russen må på banen

Kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) mener russen selv må ta initiativ til en slik løsning, fremfor at byens politikere skal bestemme dette gjennom et vedtak i formannskapet.

- Her mener jeg vi må sende ballen over til neste års russ, det er vel de dette forslaget angår. Og de må få bestemme selv hvordan de ønsker å gjøre russefeiringen både trygg og minneverdig. Dette skal ikke drives frem av politikere, det blir bakvendt. Og dersom russen selv ønsker å være i Granåsen, må vi legge til rette for det, sier Skjøtskift.

Krevende å åpne et helt område

Leder for Heimdal politistasjon, Elisabeth Eriksen, sier at politiet gjerne er med på diskusjonen og planleggingen av Granåsen som et mulig samlingssted for russ, men at det er en rekke formaliteter som må avklares før det kan bli en realitet.

- Det er mye som må være på plass før det er forsvarlig å åpne opp for en slik løsning. Å kunne åpne opp for et russearrangement en helg er en ting, det er noe ganske annet når det er snakk om hele russeperioden. Vi har alkoholloven å forholde oss til, og det krever et enormt vakthold ved områder der det serveres alkohol, slik det gjøres under konsertene, sier Eriksen og legger til at målet er å gjøre russetida så trygg som mulig for alle.