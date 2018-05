E6 fikk skader etter bilbrann

RBK-laget: Ny kamp for benken for Søderlund

Saken oppdateres.

En bil som tok fyr på E6 ved Klett skapte fullt kaos i ettermiddagstrafikken onsdag.

Politiet meldte på Twitter at bilen stoppet i sørgående feilt. Veien ble stengt i begge retninger på grunn av brannen.

- Vi fikk første melding om bilbrannen klokken 17.21. Da var det uklart om bilen som brant sto på E6 eller ikke. Etterhvert ble det klart at bilen sto i bunnen av Storlerbakken, opplyser operasjonsleder Lars Letnes ved politiets operasjonssentral.

Ev 6 [30] Klett, på strekningen Oppdal - Trondheim (Sluppen): Stengt på grunn av brann i kjøretøy. Anbefalt omkjøring via Fv 6682. Via Heimdal. https://t.co/8tMc1TUlo8 — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) May 16, 2018

Blokkerte E6

Sjåføren var alene i bilen da brannen startet. Han kom seg ut uskadd. Ifølge Letnes startet brannen trolig i motorrommet på bilen.

Det dannet seg raskt lange køer i begge retninger. Køen strakte seg helt nordover til City Syd ganske raskt etter at brannen startet.

Vitner på stedet meldte til Adresseavisen at brannen var slukket litt før klokken seks.

- Vi fikk melding om at brannvesenet trakk bilen til side og ut på et jorde ca klokken 17.50, slik at trafikk kunne passere, sier Letnes.

Kø alle veier

Statens vegvesen anbefalte omkjøring via Fv 6682, via Heimdal. Det ble imidlertid lang kø på omkjøringsalternativet, får Adresseavisen opplyst.

En av de som fulgte rådet om å kjøre via Heimdal var Randi Yttersian.

- Nå har trafikken akkurat begynte å bevege seg her. Vi har såvidt passert Heimdal sentrum, men vi har stått stille i en time, sa Yttersian klokken 18.22.

Skadet veien

Ifølge politiets operasjonsleder ble bilen helt utbrent. Varmen var så stor at asfalten på veien fikk skader.

- Entreprenøren er kalt ut for å se på det og vurdere om noe må gjøres på stedet, sier Letnes til Adresseavisen.

Politiet forlot stedet like etter klokken sju. Da var det fortsatt lange køer på E6.

