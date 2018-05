Her filmer fallskjermhopperne folkemengden fra lufta

- Her merker man virkelig nasjonalfølelsen deres

Champagnefrokost er for de barnløse

Ansetter egen prosjektleder:– En milepæl for parken

- Han bestemte seg for å tisse midt i restauranten, blant barnefamilier og gjester som satt og spiste middag

Norges nye ID-kort vil koste over 700 millioner

Mann pågrepet for vold mot kvinne

Her filmer fallskjermhopperne folkemengden fra lufta

- Her merker man virkelig nasjonalfølelsen deres

Mann pågrepet for vold mot kvinne

Saken oppdateres.

Han ble pågrepet i sin bolig på Møllenberg, der også kvinnen oppholdt seg, melder politiet.

Kvinnen har blitt kjørt til St. Olavs hospital for behandling av skadene hun har blitt påført, deriblant skader mot hodet.

- Det var en nabo som meldte inn til oss at det ble hørt mye bråk, og at det bar preg av at en kvinne tydelig trengte hjelp. Da patruljen kom til stedet fant de kvinnen blodig og forslått. Hun var ved bevissthet, men hadde flere tydelige skader, balnt annet mot hodet. Hun ble da tatt med til sykehus i ambulanse, forteller operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Politipatruljen tok seg deretter inn i leiligheten der begge involverte holder til.

- Der fant vi en mann som nå er pågrepet og mistenkt for volden.

Politiet skal utover dagen ta forklaringer, samtidig som andre etterforskningsskritt vil bli vurdert.

#Trondheim. En mann i 20-årene er pågrepet i sin bolig på Møllenberg, mistenkt for vold mot en kvinne på samme adresse. Kvinnen er kjørt i ambulanse til SOH for behandling av skader, blant annet i hodet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) 18. mai 2018

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.