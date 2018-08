Derfor smeller det fra Festningen

Messi scoret to i sesongpremieren

Saken oppdateres.

Søndag 19. august fyller Kronprinsesse Mette-Marit 45 år. Det ble markert med 21 skudd fra kanonene på Kristiansten festning søndag formiddag.

Ifølge festningsforvalter Johnny Gylland er det også andre aktiviteter på festningen søndag som kan høres flere steder i byen.

- Vi holder også på med 300-års markeringen for Karolinernes felttog på Kristiansten festning, og Militærhistorisk Forening har en del aktiviteter i løpet av dagen som det også kan høres noen smell fra, forklarer Gylland.

Trondheim kommune skriver på sine hjemmesider at man to ganger i løpet av arrangementet kan oppleve hvordan krig foregikk for 300 år siden gjennom historiske tablå (reenactment).

Trondheim kommune melder også at det i løpet av dagen vil bli overflyging av jagerfly, og at Luftforsvarets redningshelikopter Sea King er til stede.