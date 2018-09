Reitan gir to millioner kroner til «Helsesista»

Saken oppdateres.

Tale Maria Krohn Engvik fikk prisen på to millioner kroner under en seremoni på Lade Gaard tirsdag formiddag.

Engvik er helsesøster og står bak Snapchat-kontoen «Helsesista», hvor hun har 40 000 følgere. Flesteparten er ungdommer i alderen 13–19 år, og Engvik tar opp tema som kropp, grenser, press, alkohol, sex, ensomhet og selvfølelse.

– Årets Ladejarl sprenger grenser og utviser stort mot. Hun er tøff som revolusjonerer sitt eget yrke med klokskap, sterke verdier og tidsriktig teknologi. En digital helsesøster er så logisk og tidsriktig, vi må jo være der de unge er hvis vi skal nå frem til dem, sier Odd Reitan om vinneren.

Han sitter selv i juryen som deler ut prisen.

«Positiv og offensiv»

Ideen til Snapchat-kontoen kom ifølge Engvik etter åtte år med dårlig samvittighet i jobben som vanlig helsesøster. Kontortida til helsesøster på skolene er ofte kort, og det kan være vanskelig for elevene å vite når kontoret er åpent. For Engvik ble løsningen å oppsøke de unge på sosiale medier, og spesielt Snapchat. På det meste er hun oppe i 130 000 seere på én dag. I snitt er det rundt 40 000 personer som ser «snappene» daglig. Mange barn og unge forteller personlige historier eller stiller spørsmål om det de lurer på.

«Hver eneste dag bidrar du til at unge gutter og jenter har informasjonskanaler som forstår dem og svarer på deres spørsmål. Gjennom dine kanaler får ungdom vite at livet tidvis er tøft, men at flere opplever det samme og at det finnes råd og hjelp. Du er positiv og offensiv i ditt mål om å øke den psykiske helsen til norsk ungdom», skriver juryen i sin begrunnelse.

Respekt og digitale klemmer

I fjor høst tok Engvik permisjon fra jobben som helsesøster ved fire videregående skoler i Oslo for å jobbe som «Helsesista» på heltid. Nå holder hun foredrag og jobber med ulike samarbeidspartnere – i tillegg til å holde Snapchat-kontoen levende og relevant.

– Noen har beskrevet internett og sosiale medier som en fest i den mørkeste, skumleste bakgaten midt på natten. Alle de voksne har dratt fra festen, og barn og unge er igjen alene. Da vil jeg være der sammen med dem, tenker jeg. Jeg dømmer dem aldri, uansett hva de forteller meg. Jeg møter dem med respekt, forståelse, varme digitale klemmer og mange hjerter – alltid, sier Tale Maria Krohn Engvik i en uttalelse.

«Vinneren er et engasjert medmenneske som ved bruk av enkel teknologi, en humoristisk letthet og en ufravikelig faglig tyngde har revolusjonert en hel bransje. Gjennom sosiale medier møter du daglig tusenvis av ungdommer som søker svar om seksualitet, angst, familieforhold, kjærester, grensesetting og mye mer. Du fremmer ulikhetene i oss og brenner for at alle følelser skal være like naturlig å snakke om, akseptere og vise», heter det i juryens begrunnelse.

Hvert år nominerer Reitangruppen et knippe samfunnsengasjerte mennesker til prisen. I tillegg til Engvik besto i år topp-ti-lista av Deeyah Kahn, Marit Bjørgen, Mohamed Fariss, Pia Ve Dahlen, Helle Aanesen, Petter Hatlem, Petter Nyquist, Trude Jacobsen og Hilde Reikrås.

Dette er sjuende gang Reitan deler ut prisen Årets Ladejarl. Prispengene gis av selskapet Reitangruppen, som har som «visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet». Tidligere vinner er Helga Arntzen, Anlov P. Mathiesen, Atle Vårvik, Per Solli, Johann Olav Koss og Ada Sofie Austegard.