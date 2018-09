- Jeg brukte mye tid på å finne ut om jeg har motivasjonen for å fortsette

Tine gir disse to æren for at de nå sløser mye mindre melk

Veien har vært planlagt i over 30 år, nå er den endelig klar for trafikk

- Skandalene i Trondheim gir et momentum for et skifte

Veien har vært planlagt i over 30 år, nå er den endelig klar for trafikk

Saken oppdateres.

Det ble endelig klart på en pressekonferanse på Thon Prinsen Hotell klokken 13.

Adresseavisen sendte direkte fra pressekonferansen. Se opptak i vinduet øverst i artikkelen.

- Jeg er utrolig stolt over å være ordfører i en by der vi trekker sammen. Det var det ikke da jeg startet som ordfører. Jeg er overbevist om at Trondheim er best når jobber sammen, åpnet Rita Ottervik.

Eldreomsorg og skole

Hun fortsatte videre med å understreke at hun vil bruke sitt engasjement videre på å styrke eldreomsorgen, og å hindre ensomhet. Hun trakk også fram skole som ett av de område hun vil jobbe hardest med når hun nå går for å lede byen videre i fire nye år.

Ottervik snakket videre om hvordan hun ønsker en mer helhetlig plan for Trondheims byplanlegging, nærmiljø og bydeler. Hun viste også til det nylige valget Sverige, og utrykte bekymring for den hatretorikken man ser blomstre i flere europeiske land.

Brukte sommeren på å tenke

I fire måneder har partiet ventet på at Ottervik skulle gi sitt svar på om det ble fire nye år i politikken i Trondheim, eller ikke. Ottervik fortalte at hun brukt sommeren på å veie frem og tilbake. Hun har også følt på et ansvar for å bidra i en tid der mange i partiet har trukket seg.

- Jeg har brukt mye tid på på finen ut om jeg har motivasjonen for å fortsette. Til slutt var det magefølelsen som gjorde at svaret ble som det ble.

- Jeg har funnet ut motivsjonen for å jobbe videre, og for å løse de utfordrende sakene, sa Ottervik.

I dagens Adresseavisen kan du lese om de knallharde kravene Rita stilte for å bli med videre i Trondheim-politikken.

Her kan du lese flere saker om nominasjonen i Trondheim Ap:

Stort skifte i Ap - mange unge forlater båten

Ottervik bryter svarfristen - igjen

Disse er høyaktuelle som nye Ap-topper i Trondheim

Waage gir seg - og beklager også sin rolle i Kystad-saken

Ap utsetter igjen – venter på Ottervik og flere andre