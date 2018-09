– Alt var rolig en halvtime før

Kriseteam tar kontakt med 200 personer etter at to tenåringer er drept

Kriseteam tar kontakt med 200 personer etter at to tenåringer er drept

Saken oppdateres.

Enhetsleder Annika Bjørnstrøm ved barne- og familietjenesten i Trondheim kommune sier til VG at alle fire kom til Norge som mindreårige, enslige asylsøkere. Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid sier til NRK at det er for tidlig å si noe om motivet bak volden eller hvordan dette kunne skje.

– Vi vet at en av dem som er skadd, hadde kontakt med en av sine oppfølgingsansvarlige her i kommunen bare 30 minutter før det skjedde og da var alt i orden, han var ved godt mot, i godt humør og ga ikke uttrykk for at han følte seg truet eller redd eller var engstelig på noen som helst slags måte, sier Nereide til NRK.

Pårørende-senter

I etterkant av drapene mandag har kommunen etablert et slags pårørendesenter og kontaktet de rundt 200 enslige mindreårige asylsøkerne som er i Trondheim.

– Nå stabler vi støtteapparatet vårt på plass. De som er direkte berørt og står nærmest de ungdommene som er involvert, de kommer det fagpersoner hjem til for å støtte i den her situasjonen, sier Nereid.

Den første meldingen kom inn til politiet like før klokken 18 mandag. En person ringte da inn og fortalte at en skadd person hadde tatt kontakt utenfor en leilighet i Prinsens gate i Trondheim sentrum. Da politiet kom til stedet like etter, fant de to tenåringer hardt skadd inne i leiligheten, og begge døde av skadene. Den siste av de tre som ble utsatt for volden, var ved bevissthet etter hendelsen og betegnes som lettere skadd.

Skutt i beinet

Da politipatruljene kom til leiligheten, fikk de et navn på den mistenkte gjerningsmannen og rykket raskt ut til sentralstasjonen i Trondheimsentrum, der han ble skutt i beinet før han ble pågrepet.

Han ble brakt til St. Olavs hospital for behandling, og tilstanden betegnes som alvorlig, men stabil.

Politiet vil tirsdag fortsette avhør av vitner og etterforskning av saken. Politiet har videre begjært obduksjon av de to drepte tenåringene.

