Kriseteam tar kontakt med 200 personer etter at to tenåringer er drept

Saken oppdateres.

Trondheim kommune har satt i gang kriseteam etter at to ungdommer er drept og to skadet i Trondheim. En er siktet for drap. Ordfører Rita Ottervik møtte pressen til et intervju tirsdag formiddag.

- Veldig trist

- Hvordan påvirker denne hendelsen Trondheim?

- Det påvirker oss veldig mye. Det er veldig trist at tenåringer som har flyktet fra krig og uro, kommer til trygge Trondheim og mister livet. Her er det mange ungdommer ikke minst som føler seg sterkt berørt, og vertsfamilier som har relasjoner til mange av disse ungdommene. Vi må gå inn og se på om det er ting vi kunne gjort annerledes.

Hun henviser til politiet når Adresseavisen spør hvilke land ungdommene kom fra.

Pårørendesenter

Trondheim kommune har opprettet et pårørendesenter for de berørte. De har valgt å ikke offentliggjøre hvor pårørendesenteret er, for å skjerme sårbare ungdommer i en vanskelig situasjon.

- Kan du si noe om Trondheim kommune som mottakskommune for unge enslige asylsøkere som kommer alene?

- Vi har som de andre storbyene vært med på ta imot mange enslige mindreårige, fordi de større byene har et bedre apparat for å kunne hjelpe mennesker som kommer alene og er såpass unge. Vi har tatt imot mange i forbindelse med den store flyktningekrisen, det gjør at vi har et stort ansvar sammen med de andre byene for å ta vare på denne gruppa.

- Er vi i stand til å gjøre det når slike ting skjer?

- Nå må vi la politiet få gjennomgå og se på hva som har skjedd her, men jeg opplever at vi har mange dyktige fagfolk, vi har erfaring over tid. Det spesielle nå har vært antallet - at det ble litt flere en stund på grunn av flyktningekrisen. Men Trondheim kommune har lang erfaring med å ta imot enslige mindreårige, og god kompetanse, sier ordføreren til Adresseavisen.

