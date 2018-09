Politiet har fått obduksjonsrapportene

Saken oppdateres.

- Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå inn på innholdet i disse rapportene. Jeg vet heller ikke når vi kan si noe om dette, sier Eli Nessimo, politiadvokat ved Trøndelag politidistrikt.

Det var Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19) som ble drept under en voldsepisode i en leilighet i Prinsens gate mandag. I tillegg ble en 18 år gammel afghaner skadd og innlagt ved St. Olavs hospital.

Den antatte gjerningspersonen ble like etter pågrepet på Trondheim sentralstasjon.

Bistand fra Kripos

Kripos bistår nå politiet i Trondheim i den videre etterforskningen.

- Vi har anmodet om bistand fra Kripos, og det har vi fått innvilget. De har kommet opp med bistand både til teknisk og taktisk etterforskning, sier Nessimo.

- Hvorfor har dere bedt om bistand fra Kripos?

- De har spisskompetanse på en del områder i etterforsknignsstadiet. Det er ikke uvanlig å be om bistand når det er alvorlige saker. Det er ikke for å erstatte lokal kompetanse, men for å utfylle, sier Nessimo.

Av hensyn til etterforskningen vil hun ikke opplyse konkret hva Kripos skal bistå med.

18-åring avhørt

En 18-åring som ble skadet i voldsepisoden, er nå utskrevet fra sykehuset. Han ble tirsdag avhørt av politiet.

Bistandsadvokat Sigrun Dybvad var til stede under avhøret.

- Jeg snakket med min klient første gang tirsdag. Han er bare 18 år og er, ut fra min vurdering, godt ivaretatt i lys av den situasjonen han er i, sier Dybvad.

Av hensyn til etterforskningen kan ikke Nessimo gå inn på hva vedkommende har sagt i avhør.

- Vi skal avhøre en lang rekke vitner, og vi har heller ikke fått avhørt den siktede. Det vil derfor skade etterforskningen hvis vi går ut med det, sier Nessimo.

Kartlegger drapsvåpen

Tina Hoem som driver en frisørsalong i Prinsens gate, var en av dem som hjalp en mann som ble skadet i voldsepisoden. Ifølge Hoem sa han at han hadde blitt slått i hodet med en hammer.

Politiet har så langt ikke ønsket å si noe om hvilket drapsvåpen som ble benyttet.

- Det pågår undersøkelser for å kartlegge hva som er mulig drapsvåpen. Det er noe vi jobber med for fullt. Jeg kan verken avkrefte eller bekrefte om vi har funnet drapsvåpenet. Det er en del av de viktige undersøkelsene vi jobber med, sier Nessimo.

Politiet har bedt om varetektsfenglsing i to uker.

Nessimo sier at begrunnelsen for dette er at påtalemyndighetene mener det foreligger fare for bevisforspillelse.

Tore Angen som er forsvarer for den siktede, sier at de har akseptert fengsling i én uke.