Adresseavisen vant flest digitale priser i nordisk designkonkurranse

Avisens digitale reportasje om de frivillige bak Ukerevyen på Samfundet vant både gull for beste tv-opplevelse og pris for beste detalj under prisutdelingen i København.

Det er organisasjonen SNDS (Society for News Design Scandinavia) som står bak utdelingen, og til sammen vant Adresseavisen flest digitale priser i løpet av kvelden.

Avisen også fikk sølv i kategorien innovasjon for løsningen for å se alle målgangene i motbakkeløpet Trondheims Bratteste. Der man kan søke på navnet eller draktnummeret til deltakerne som slet seg til toppen av Gråkallen.

Hovedpris

Adresseavisens digitale designer Jonas Nilsson står bak alle de prisvinnende løsningene. Prisen for beste detalj var en av hovedprisene, og det betyr at Nilsson og Adresseavisen nå har vunnet en av hovedprisene under utdelingen i fire år på rad.

- Det er utrolig artig at det er Adresseavisen, og ikke bare VG eller de andre storavisene, som klarer å markere seg på denne denne måten, sier Nilsson på telefon etter prisutdelingen.

- Vi har muligheten til å prioritere prosjekter og sørge for at de blir kule, og det sier mye om miljøet i avisen, sier Nilsson, som vil takke teamene han har jobbet sammen med.

Konvertitten

Adresseavisen fikk også bronsemedalje i kategorien storytelling for prosjektet Datakonvertittene, som handlet om den etniske norske verdalingen som reiste til Syria for å bli med i terrorgruppen IS.

- Personlig er jeg mest fornøyd med hvordan vi fortalte historien om «Øystein», sier Nilsson om verdalingen som Adresseavisen omtalte under pseudonym i disse sakene.

- Selv om det «bare» ble bronse, så er det den som ligger mitt hjerte nærmest, sier han.

Det ble i tillegg også bronse for beste nettdesign for adressa.no.

- Herlig

- Det er herlig å se at vi kan få til så mye bra, når god journalistikk og design slås sammen. Dette er designpriser, men i tillegg en bekreftelse på at vi i Adresseavisen strekker oss det lille ekstra i jakten på å presentere vårt gode innhold for leserne, sier konstituert utviklingsredaktør Christer S. Johnsen om prisene.

De siste årene har Adresseavisen vunnet en rekke priser under SNDS-konferansen. I 2017 fikk avisen to sølv, i 2016 ble det gullmedalje og i 2015 ble det gull, sølv og hederlig omtale for tre prosjekter.

I disse tre årene fikk avisen også hovedpris for henholdsvis beste interaksjonsdesign, beste detalj og «Best of show».