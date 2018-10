Sovnet under matlaging - politiet måtte bryte opp døra

Trondheims unge jobbtalenter: Jørgen (22) gjør det stort med eget design: - Ikke alle liker at de yngre tar over kundene

Saken oppdateres.

Det var klokken 03.20 politiet fikk melding om at brannalarmen gikk ved en adresse i Trondheim. Melderen forklarte overfor politiet at det luktet svidd mat, og at vedkommende ikke hadde fått tak i beboerne på adressen.

Etter hvert kom da en politipatrulje til adressen, og så seg nødt til å bryte opp døra. Det ble da meldt tilbake om en røykfull leilighet.

To personer lå og sov i leiligheten, og ble av patruljen evakuert ut.

- I ovnen lå det da en godt brent pizza, forklarer operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Bjørn Handegard.

Personen, mistenkt for å ha forårsaket dette, vil bli avhørt.