Mann hardt skadet etter påkjørsel i Trondheim

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket ut etter å ha fått melding om trafikkulykke ved Lerkendal i Trondheim fredag ettermiddag.

- Fotgjengeren er sendt til sykehus, og det er ikke sagt noe om skadeomfang, sa operasjonsleder Stig-Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt rett etter ulykken.

Hardt skadd

Senere på kvelden får Adresseavisen bekreftet at den påkjørte mannen har pådratt seg større skader.

- Det er uttalt fra sykehuset at han er hardt skadet, og at han skal opereres for dette. Han vil ikke være mulig å avhøre fredag, opplyser Kjersti Lysholm, politifaglig etterforskningsleder ved Felles straffesaksinntak (FSI).

Det var en mann i 50-årene som ble påkjørt.

Rett etter ulykken var det trafikale problemer og politiet måtte jobbe med å dirigere trafikken.

- Mannen skal ikke ha vært i et fotgjengerfelt og det skal ha vært lav hastighet på bilen da han ble påkjørt, sa operasjonsleder Trond Volden tidligere på dagen.

Foreløpig er det ikke besluttet førerkortbeslag.

Gjør avhør

Det skal ha vært mange vitner til hendelsen, som politiet nå jobber med å komme i kontakt med.

- Vi har gjort noen avhør, men vil også gjøre flere. Hendelsesforløpet er derfor fortsatt uavklart og under etterforskning.

Politiet vil ikke gå ut med mer informasjon før alle avhør har blitt gjort.

