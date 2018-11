Trondheimsbedrifter vant datapris i London

Mildere dom for Prora-eierne i lagmannsretten

Saken oppdateres.

Det var under «Data & AI Awards», en konkurranse for medieselskaper og kringkastere, de trønderske bedriftene stakk av med prisen.

- En må være kjempefornøyd med dette. Det er en fin oppmuntring, og skaffer oss stor oppmerksomhet fra et stort globalt miljø, forteller Rolf Dyrnes Svendsen, tidligere redaktør i Adresseavisen, og nå leder i NxtMedia i Trondheim. NxtMedia er en næringsklynge for teknologi-basert medieinnovasjon.

Stort samarbeid

Det er et større samarbeid med NTNU, for å lage systemer som sørger for å tilpasse tilbud til brukerne på nett, som har gitt dem prisen.

- Vi har nå fire stipendiater ved NTNU som jobber med å teste og utvikle dette. Vi håper å få landet et produkt som kan tilbys i løpet av 2020, fortsetter Dyrnes Svendsen.

Jobbet lenge

Arbeidet begynte helt tilbake i 2016, og har gjort at man har vært langt fremme hva gjelder datastyring.

- For medieselskaper handler det om å slippe andre miljøer til for en sterkere produktutvikling, avslutter han.

