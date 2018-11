Listhaug beskyldes for skulking på Stortinget

Lønnsomt med konserter i Trondheim for eierne av Trondheim Concerts

Kjørte for fort på Risvollan

Saken oppdateres.

Det var UP som søndag kveld gjennomførte en laserkontroll i Utleirvegen.

Dette førte til at fem bilførere ble ilagt et forenklet forelegg etter å ha hatt for høy fart i 50-sonen.

- Høyste hastighet 71 km/t, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.