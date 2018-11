Blodig kvinne kom løpende ut av bolig - mann pågrepet like i nærheten

Saken oppdateres.

Politiet rykket ut da en kvinne i 20-årene kom løpende blodig ut av en bolig på østsiden i Trondheim tirsdag kveld. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 19.15.

- Det ble sagt at kvinnen hadde fått juling av noen. Trolig hadde hun blitt skadd av et knust glass. En mann i 40-årene ble pågrepet like i nærheten. Han er mistenkt for vold mot denne kvinnen, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Kvinnen hadde kuttskader i armen, men de blir ikke betegnet som alvorlig.

- De kjenner hverandre fra før av, men vi vet ikke årsaken til uenigheten, sier Kimo.

Mannen ble pågrepet, men ga politiet litt motstand før han ble med til Sentrum politistasjon.

- Det er bestilt en ambulanse som skal undersøke kvinnen, sier Kimo.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter