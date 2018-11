Foreldrene til savnede Odin oppfordrer taxisjåfører til å ta kontakt

Saken oppdateres.

Både lørdag og søndag var familie og venner av savnede Odin André Hagen Jacobsen (18) ute på leteaksjon.

- Vi har leita og det er gjort en veldig grundig jobb, men vi finner ingen spor, forteller mor Ingunn Hagen søndag ettermiddag.

Mange taxier

Hagen oppfordrer spesielt drosjesjåfører til å ta kontakt.

- Jeg har en venninne som var ute og gikk i byen i halv seks-tiden, for å kartlegge hvordan byen ser ut på den tiden. Det var lite folk og fryktelig mange taxier. Det virket på henne som om de lette etter passasjerer. De må jo ha sett noe, mener Hagen.

Hun forteller at hun har vært i kontakt med både Trønder Taxi og Norgestaxi.

- De skulle prøve å finne ut hvem som var på jobb det tidsrommet. Hvis vi finner ut hvem som har vært i området i den tida, så finner vi kanskje noen som vet noe, sier hun.

Hun håper sjåførene kan tenke seg til situasjonen deres.

- Det er nok mange som er familiemennesker og kan tenke seg inn i situasjonen om å miste en sønn, sier Hagen.

- Vi har fremdeles ikke mistet håpet. Størst av alt ønsker vi han hjem i live, om ikke vil vi vite hva som har skjedd, forteller hun.

- Det er mystisk

Målet deres i helga har vært å eliminere flest mulige steder. De har vært langs Nidelven opp mot Cecilienborg, Osloveien opp til Stavne Bru, Kongens gate mot Kalvskinnet, Sandgata, lett langs Kanalen på begge sider og sjekket store deler av Ila. Mandag skal politiet ha søk i Havnebassenget.

- En gruppe var også på en runde og kikka i båter langs havna, men fant ingen ting, forteller Hagen.

Ifølge Hagen er Odin en god svømmer og hun tror han hadde svømt om han først hadde falt i vannet.

- Han må ha vært maks uheldig om han har ramlet i vannet og ikke kommet opp igjen. Det er mystisk, sier hun.

Politiet fant heller ikke noe da de søkte i Kanalen og Nidelven torsdag og fredag.

- Politiet er 99 prosent sikker på at han ikke er i Kanalen eller Nidelven og hvis han ikke er i vannet hvor er han da, spør Hagen.

Ifølge henne har politiet brukt helgen på å gjennomgå fotoboks-materiale.

Takknemlig

Hagen synes det er rørende med engasjementet.

- Jeg blir rørt av engasjementet, spesielt fra Odins venner. På fredag tok de på seg vester slik at folk skulle se at det var noe spesielt de holdte på med. Da kom det en mann bort å snakket med de om at han selv hadde lett hele helgen på egenhånd. Det er veldig rørende for oss, sier hun.

Både hun og far Dan Jacobsen er svært takknemlige for all hjelp de har fått.

- Norsk Folkehjelp har stilt opp på kort varsel og hjulpet med kartlegging og organisering. Hun ene som var med på fredag er 71 år og holdt på hele dagen. Besteforeldrene til Odin var med å lette hele fredagen. Det er mange som er veldig villige til å yte innsats. Verken jeg eller Dan har noen tilknytning til Redningsselskapet, men de lar oss ha lokalene deres som base. Det er vi veldig takknemlige for, sier Hagen.

Har du sett Odin eller har du tips eller opplysninger i saken? Ring politiet 73 48 94 00. Etter klokken 17.00 kan politiet kontaktes på telefon 02800.