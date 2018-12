Fortsetter søket etter savnede Odin

Her er de nye ferjene på sambandet Flakk - Rørvik

Saken oppdateres.

- Vi har allerede startet søk med rundt fem mann fra brann og redning. Vi søker med både båt og dykkere, forteller brannmester, Gunnar Sundli, i Trøndelag brann og redningstjeneste.

Lørdag ettermiddag kunne politiet bekrefte at de hadde funnet pass, bankkort og det de trodde var hans mobiltelefon ved Brattøra. Sundli legger til at det også søndag blir gjort et detaljert søk i nærheten av funnstedet.

Brattørkaia

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Solfrid Lægdheim, bekrefter at brann og redning skal søke på store områder hele søndagen.

- Vi har samme utgangspunkt som i går, og søker i nedre del av Nidelva, Dorabassenget og hurtigrutebassenget. Søket vil pågå såfremt det er lyst nok.

Når det kommer til spørsmål om funnene, henviser hun til etterforskningsleder Per Christian Stokke i Gauldal politistasjonsdistrikt.

- Eneste jeg kan si er at funnet ble gjort ved nedre Brattørkaia, inn mot Nidelva. Derfor fortsetter vi søket i det området, legger Lægdheim til.

Odin André Hagen Jacobsen fra Skaun har vært savnet siden søndag 18. november. Sporene etter Odin har frem til nå sluttet i Fjordgata i Trondheim sentrum klokken 05.39 natt til søndag 18. november. Der ble han fanget opp av et kamera.

Det var familien hans som meldte ham savnet, da de ikke hadde hørt fra ham siden lørdag kveld 17. november.