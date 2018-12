Lystradisjon i adventstiden for åttende år på rad

Grafen viser at det er stor forskjell på hvordan menn og kvinner kjører

Saken oppdateres.

Tenningen av ett og ett av de 3,25 meter høye elektriske lysene skjer på et fast tidspunkt, klokken 13.15, hver av de fire adventssøndagene.

De første par årene var interessen for tradisjonen på Festingen ganske beskjeden med bare 15–20 personer til stede. Men fra det tredje året begynte oppslutningen å øke, og de siste årene har det som regel vært et tresifret antall til stede på alle de fire lystenningene. Rekorden for en enkelt søndag er 450 personer, samme antall som pleier å overvære lystenningen på Fløyen.

Tenningen av adventslysene er et samarbeid mellom Forsvarsbygg, Nidaros biskop ved Bakklandet sogn, Trondheim Kristne Råd og Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon.

Arrangementet er støttet økonomisk av Kirkevergen i Trondheim, Trondheim kommune, Forsvaret og lokale sponsorer.

Forsvaret har det praktiske ansvaret for julelysene og avviklingen av lystenningen de fire søndagene.

I forbindelse med lystenningen er det fellessang med advents- og julesalmer, en kort andakt og bønn for byen. Musikk- og korinnslag hører også med i programmet.

Programmet for lystenningene i desember

Dette er programmet for de fire adventssøndagene med lystenning:

1. søndag i advent,

2. desember kl. 13.15:

Tidligere sogneprest Jan

Asbjørn Sagen

Kommandant Rune Gaustad

Kor fra Berg kirke

2. søndag i advent,

9. desember kl. 13.15:

Domprost Ragnhild Jepsen

Barnekor fra Singsaker skole

3. søndag i advent,

16. desember kl. 13.15:

Sogneprest April Almaas på vegne av Trondheim kristne råd

Aspirantkoret fra Nidarosdomens guttekor

4. søndag i advent,

23. desember kl. 13.15:

Morten Skille, trombone

Sokneprest Hilde Rosenkrantz

