- Fra dårlig stemning til julestemning

- Jeg er julefeen. Eller, jeg er egentlig vikar for julefeen, for julefeen har fått feber. FE-ber! Tok dere den, sa Emma Straub i begynnelsen av stykket.

Hun fremkalte latter og applaus fra sine medelever. Og «sim sala bim» var stykket godt på vei inn i den gode julestemningen. I løpet av et lite kvarter var salen varm og elevene ferdig med den lille forestillingen som handlet om jakten på julestemning.

- Vi har improvisert frem alt sammen i løpet at et par skoletimer. Læreren vår, Aaamund Børli Sivertsen, er skikkelig god på å lære bort impro. Etter det har den andre læreren vår, Sigrun Hassel Pedersen, skrevet manus. Så har vi øvd i en og en halv time på skolen, pluss forberedelsene i dag, rett før forestilling, forteller elevene.

Årets største julehit

Stykket er en liten smak av hva niendeklassingene holder på med i valgfaget «sal og scene». Før jul hvert år viser de frem julesketsjer og sanger for resten av trinnet.

Fremførelsen viser at de har øvd litt hjemme også. Godt planlagte sluttpoeng sitter, til stor applaus hos publikum. I tillegg improviserer de nok på scenen til at både frivillige og ufrivillige morsomheter skaper dynamikk mellom sal og scene.

- Det er det som er så gøy! Når vi har dårlig tid på forberedelsene, er det som om det blir bedre. Vi har manus og der ligger jo budskapet, men når vi også improviserer på scenen, tar vi inn vårt eget språk, sier Kari Eline Drange Sætre.

Avslutningsvis fremførte elevene «Julehjerter slår i takt», fra Nøtteknekker-suksessen til Trøndelag Teater, og i publikum var det mange som kunne den.

En protest mot julepresset

Stykket handler om en familie hvor far og mor stresser og styrer med baking, vasking og pussing før jul. Stresset og styret forsurer førjulstida for hele familien, til fortvilelse for barna som ikke bryr seg, i det hele tatt, om at sølvtøy må skinne og at støvet fortsatt svever.

- Vi har stjålet klassiske klisjeer og laget vår egen vri på det, sier Verena Engevold Dromnes.

Det skal ikke være helt perfekt. Hverken scenefremføringen eller jula, mener elevene.

- Jula er en høytid som skal være koselig. Vi vil ta det med ro og ha det fint sammen, sier elevene som i stykket sender stikk både til sine egne foreldre og til handelstanden.

- Jula har på en måte sitt eget kroppspress. Eller, det er like sterkt som vi opplever kroppspresset mener jeg, men det handler om kjøpepress. Og at alt skal være så perfekt, liksom. Det trenger jo ikke være det! Det er viktigere å ha det godt, sier Gunhild Gjøsund Kleppen.

Legger vekk dårlig stemning

Og godt hadde de det åpenbart på scenen. Lite nervøsitet i forkant og bare hyggelig mottakelse hos medelevene.

- Klart det! Vi trenger ikke å stresse med hva de andre tenker. Det er veldig inkluderende og fint å gå på Rosenborg skole, sier Emma Straub som har lagt fra seg feens tryllestav.

Elevene har fulgt godt med på hva mediene har skrevet om deres skolehverdag i høst.

- Vi kjenner oss ikke igjen i det som står. Det er jo klart at det har vært mye som har skjedd her med trusler og branner. Dramatiske ting. Og det er hendelser som har skremt mange. Men det er jo bare akkurat i det det skjer, at vi blir berørt. Ellers er det helt vanlig her, sier en.

- Skolehverdagen er bra

Til og med elever som ble veldig redde og holdt seg hjemme etter truslene om skoleskyting, understreker tydelig at trivselen på plass.

- Det er som om alt blir mye større i avisa. Vi kjenner ikke igjen hverdagen vår når folk går ut og sier at det er utrygt eller at det er mobbing her. Ja, det er noen få elever som strever og det er vondt at det skal være sånn, men det er viktig at folk vet at det er kanskje ti av 280 elever dette gjelder, sier en annen.

Elevene opplever å møte fordommer når de møter nye folk og forteller hvilken skole de går på. De syns det er urettferdig, dumt og unødvendig at foreldre er redde for å sende ungene sine til skolen.

- Elever fra andre skoler skal vite at Rosenborg ikke er veldig annerledes enn andre skoler. Bortsett fra at her blir vi møtt av lærerne våre med et smil i døra hver morgen. Vi vet at vi alltid kan gå til dem hvis det er noe. Dessuten tror vi at vi har et større mangfold enn mange andre. Vi opplever mer bredde blant elevene og mindre press enn mange andre steder. På Rosenborg finnes det ingen kul-gjeng og ingen tapere, sier elevene, før de haster videre til kinoforestilling.