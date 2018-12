20 personer i gang med finsøk på Pir II på Brattøra

Saken oppdateres.

Aksjonsleder Susanne Schröder i Røde Kors forteller at de er 20 stykker som jobber på stedet.

- Det er politiet som styrer søket vårt, de bestemmer hvor og hvordan vi søker, sier Schröder.

- Hva innebærer et «finsøk»?

- Det betyr at vi har mannskaper som går ute og gjennomsøker området så godt de kan, sier Schröder.

Holder på utover

De startet arbeidet klokken 9, og holder på så lenge politiet ønsker det, eller så lenge det er lyst.

Siste kjente observasjonen av Odin André Hagen Jacobsen er et overvåkingsbilde fra Fjordaga 46 klokken 05.39 søndag 18. november.

- Det er søk i forbindelse med Odin-saken. De startet klokken 9 med finsøk. Det er kun Røde Kors som er ute, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Ingen nye full

Etterforskningsledelsen kommer på jobb først mandag. Seksjonsleder for etterforskning i Gauldal politistasjonsdistrikt Per Christian Stokke opplyser i en sms til Adresseavisen at det ikke er gjort noen nye funn i saken, som gjør at man har satt i gang søk igjen.

