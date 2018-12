Kvinne til sykehus etter knivstikking i Trondheim

Vil be oljeministeren sette Storheia-utbygginga på vent

Saken oppdateres.

Det var like før klokken 06.00 onsdag morgen politiet via AMK fikk melding om en hendelse på Bakklandet. To kvinner, den ene i 30-årene og den andre i 20-årene, hadde vært involvert i en episode der det ble brukt kniv.

Kuttskader

Begge skal ha blitt påført kuttskader, men kun kvinnen i 20-årene ble sendt til sykehus for sjekk. Ingen skal ha fått alvorlige skader.

- Det er veldig uklart for oss hva som har skjedd, og hvem som er mistenkt og fornærmet i denne saken, forteller operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Anlaug Oseid.

Politiet vet heller ikke hvilken relasjon det skal være mellom de involverte.

Blod på stedet

Et vitne på stedet forteller at det var synlige blodspor ute på gaten, men politiet mener foreløpig selve hendelsen ikke skjedde utendørs.

- Dette er noe som har skjedd innendørs, og det er brukt kniv av ett eller annet slag, som vi ikke har kontroll på, sier Oseid.

Politiet mistenker ikke at flere har vært involvert.

- Vi prøver å nøste opp i dette, og skal gjøre avhør. Vi sikrer oss også blodsporene som ble funnet, avslutter Oseid.

Kvinnen i 30-årene har blitt satt i arresten inntil videre.

